垃圾徵費明年4.1實施　擬設半年適應期　執法以「風險為本」

垃圾收費自明年4月1日，隨着愈接近新措施實施的日子，市民的關注度會不斷提升。環境及生態局局長謝展寰今早(11日)發表網誌，提到實施垃圾收費的整體方向，首要是讓市民養成減廢回收的習慣，鼓勵各界珍惜資源，積極落實源頭減廢及乾淨回收，從而減少整體廢物棄置量。

謝展寰指出，垃圾收費實施初期執法會較寬鬆，並有六個月的適應期，主要透過宣傳教育的方式鼓勵市民改變行為習慣，對於違規個案只會作出警告，該段時間不會嚴厲執法。適應期後會以風險為本的模式執法，即不會動用大量人手到處監察市民，亦不會一遇到違規情況便立即檢控。一些黑點會針對性地留意，包括透過投訴和情報提供的地點，針對這些經常違法的黑點採取執法行動。

上月下旬，違反環境衞生罪行，如亂拋垃圾的定額罰款由1,500元增加至3,000元。坊間有意見說亂拋垃圾和沒有使用垃圾收費指定袋是「一件垃圾、兩種懲罰」，謝指出，實際上兩項罪行完全不同，執法地點亦不相同，當中沒有重疊或灰色地帶。市民若把廢物棄置在公眾地方，便是亂拋垃圾，不論有否使用指定膠袋，都會被罰款3,000元，也不會因為不用指定袋再被雙重罰款1,500元。兩項罪行的性質和執法地點不一樣，形容界線清晰，沒有模糊的地方。

另外，本港已實施「塑膠購物袋收費計劃」多年，近日有討論認為實施垃圾收費後，市民所購買的普通塑膠購物袋不能改用作垃圾袋，最終只能成為垃圾棄置，建議政府應要求零售商全面售賣垃圾收費下的指定膠袋，讓市民用指定膠袋盛載貨品。當局與各零售商商討細節時，鼓勵盡可能銷售單個指定袋來替代塑膠購物袋，供沒有自備購物袋的顧客購買，從而達致「一袋兩用」之效。參考其他地區的經驗，考慮到市民需要時間適應，目前不會強制要求所有獲授權出售指定袋的零售商停售塑膠購物袋。