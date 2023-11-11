政Whats噏：回首10年感慨萬千　潘佩璆闖過鬼門關

人生又幾多個10年？對於勞工界前議員潘佩璆嚟講，回首當初係闖過鬼門關。

點解咁講？事關喺10年前，離開議會嘅潘佩璆發現罹患結腸癌。啱啱過咗68歲生日嘅佢喺社交平台貼文，話尋日(10日)朝早去公立醫院覆診，外科醫生睇過驗血報告，做埋檢查後，話佢一切正常，而喺回家嘅路上，10年前前嗰一幕，不禁浮現心頭。

原來10年前，佢啱啱離開議會，腸道就出現咗嚴重問題。持續唔正常嘅排泄習慣，令佢好憂慮，於是喺職員診所例行覆診時向家庭科醫生講呢件事，醫生就安排佢做大便隱血測試，幾日後嘅周日，佢踩緊單車嘅時候，診所職員打電話畀佢，話佢隱血為陽性，叫佢盡快覆診。曾喺精神科醫生嘅佢已經心裏有數，知道公院病人多，而佢經濟上應付到就搵私家醫生做大腸鏡檢查。

檢查結果證實佢患上結腸癌，幸好冇轉移，於是外科醫生為佢做咗切除手術，再轉介到公院腫瘤科接受輔助性化療，完全晒所有治療完時已經係當年嘅12月。之後佢就我定期覆診同接受檢查，結果都係正常，咁不知不覺就過咗10年嘞！

回首呢10年，佢話感慨萬千。事關同佢同期罹患呢個病嘅，有醫院同事、朋友同工會嘅「戰友」，其中好幾個已不幸離世，然而亦有幾位好似佢咁闖過鬼門關，重獲新生。對於生死之別，佢真正感到個人嘅渺小，面對深邃無邊嘅宇宙，佢心存感恩。

另一個得着是病患畀咗個機會佢，以病人嘅身份去感受醫患關係，而呢種認知絕對能夠改進佢對病人嘅態度咁話。