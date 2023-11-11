政Whats噏：振興策略流於口號　江玉歡：魚蛋燒賣難救經濟

香港疫後復常，但經濟無起色，政府尋日(10日)更將GDP增長下調至3.2%。早前有議員公開話社會呈現信心危機，質疑政府大推基建，錢從何來？議員江玉歡(Doreen)今日(11日)亦批評政府欠缺整體振興策略，魚蛋燒賣創新科技東拼西湊。似乎佢係意有所指，夜經濟並非扭轉疲弱市道嘅長遠方法。

政府早前發表新一份《施政報告》，提出嘅新措施一籮籮，但Doreen指唔少基層市民同中產對《施政報告》並無太大嘅期望。佢聽聞有啲小生意經營者萬念俱灰，結業改去打工；亦有中小微企眼睜睜咁睇住生意滑落。另一方面利息高企，樓價低處未算低，用物業抵押做生意嘅小商户窮於應付銀行；亦有從商嘅朋友同佢講，年底結業嘅公司數目應唔會少過舊年。佢質疑政府，到底有冇留意市民對經濟前景嘅信心正往下走？

Doreen話針對行業處境，的確做咗唔少措施，用錢亦以億元計，但將所有東西拼合埋一齊，效果有幾大呢？諸如旅遊、航運、零售同科技等，唔係冇扶助措施，甚至可以話措施多到有啲氾濫。依家連教育都變成賺錢工具，加上以萬計引入嘅專才，但經濟目標又乜嘢呢？佢話有一日喺咖啡店，聽到一個啱啱申請到港嘅人大聲同朋友傾電話，叫對方快啲申請嚟。嗰刻佢喺度諗，香港除咗人多咗，買多啲、食多啲，實質作用應該點量度呢？

提到政府近年投入大量資源推動創科發展，Doreen質疑相關嘅研究有冇好好利用喺市民身上，如改善生活或減低生活成本？所有嘅基金同發展項目喺撥款後，邊個負責監察？而監察制度又是否透明？佢話港人工資、物價、市場推廣都好貴，係內地嘅好幾倍，不禁令佢質疑香港是否做研究嘅理想基地？而即使做創科研究，都要搵啱嘅範疇。

儘管政府提出措施推動經濟發展，但Doreen指政府欠缺整体嘅經濟策略，所謂嘅「策略」過於口號式、既冇指標，亦難以量度，而年復年，經濟冇突破，加上疫情，令香港落後更大，反觀其他地區嘅經濟策略，唔難發現佢哋有各項經濟措施嘅方向同根據。Doreen反問香港又點呢，近嘅係魚蛋燒賣，抑或係更遠嘅創科？搶人才係措施，佢問具體目標係乜嘢？政府要佢哋落地生根、生孩子抑或喺特定行業發揮功能呢？

Doreen 話市民大多對經濟前景感到迷惘，反問政府能唔能夠直白啲向市民解釋一下經濟嘅短、中長期目標同策略，事關得到指標，市民就可以心裏有數，幫手量度下。