航空安全知識專章　培訓學生成航空教育徑導賞員

不少年輕人抱有航空夢，夢想成為飛機師沖上雲霄。由民航處及香港交通安全隊合辦的「青年起航」之「航空安全知識專章」計劃啟動禮今日(11日)舉行，計劃包含一連串參觀及講座活動，涵蓋多個航空範疇，學生經培訓後更可成為民航處航空教育徑的導賞員，向市民推廣航空知識。

「航空安全知識專章」計劃專為香港交通安全隊的學生隊員而設，整個計劃包含5個專章，涵蓋多個航空範疇，包括航空交通管制及航空安全的基本知識、香港的航空歷史及最新發展、認識機場運作安全及發展、民航客機乘客安全、航空業職業發展等。學生隊員完成相關項目後，將獲得相應的專章及證書。

此外，參加計劃的學員亦能參觀香港機場管理局、機場保安有限公司、香港國際航空學院等機構和參加職業講座。學生隊員經培訓後，更可成為民航處航空教育徑的導賞員，學以致用，向市民推廣航空知識。

相關計劃是民航處「青年起航」系列的首個活動，未來民航處將與不同青年組織及制服團體合作，提供多元化的計劃和活動，旨在提升青少年對航空業的認識和興趣，為航空業培育人才。