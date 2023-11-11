荃灣工廈迷你倉檢2600萬元K仔　37歲婦人取酬接貨被捕

執法部門根據情報及經調查後，發現有販毒集團利用一個位於荃灣橫龍街工廈的迷你倉單位，用作毒品儲存倉庫。人員仔細部署後，昨日（10日）下午採取反毒品行動，突擊搜查上述單位，從中檢獲共約50公斤懷疑氯胺酮(俗稱K仔)，市值約2,600萬港元，同時在九龍城區拘捕一名姓鄭(37歲)女子，涉嫌「販毒」。

調查顯示，有人是被販毒集團以大約600港元報酬招攬，擔當毒品儲存倉的接貨人及協助管倉，並於較早前替毒販接收一批共105箱貨品，當中21箱載有252個膠樽，每個樽內藏放200克懷疑固體K仔。同時，人員搜查過單位內其他剩餘貨物，確認均為粉狀潤滑劑，並無進一步發現。

執法部門相信，行動已成功阻止該批毒品流入本港市面，目前仍在追查其來源。被捕女子將被暫控一項相關罪名，案件於下周一(13日)在西九龍裁判法院提堂。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

執法部門重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。另外，若任何人為未成年人獲取，或向未成年人供應或販運危險藥物，執法部門有權引用《危險藥物條例》第56A條向法庭申請對該人加重刑罰。