光棍節30%人為單身焦慮　心理治療師籲勿借一段關係填補空虛

今日是雙十一(11月11日)，又名光棍節，單身人士「脫單」再成為話題。心理治療師梁駿表示，他的輔導個案當中，約3成人士會對單身感到焦慮，他們會無故哭泣，不停埋怨自己、埋怨別人，經常後悔自己之前做過的事，活在陰影中，影響到自我價值、精神健康，長期處於精神壓力甚至會導致焦慮症、抑鬱症，無法正常生活及工作。例如在光棍節、聖誕節、感恩節、情人節等，由於見到別人有伴，想到自己還是單身，輔導個案產生比較而更感寂寞。建議他們想清楚，自己是想真正有更快樂的人生，還是只是想找個人關心自己、送禮物給自己，不要借一段關係填補空虛，反而是健康交友，尋找一位能互相欣賞、彼此學習的另一半共同成長。

交友公司HK Romance Dating聯同心理治療師梁駿特意在光棍節邀請剛分手或長期單身的男女，參加活動，分享失戀經歷，透過遊戲宣洩情緒，治愈傷痛。活動參加者之一Chris，從事IT生意，女友最近突然提出分手，原因是覺得他太多應酬，覺得他與太多女士接觸。梁駿表示，有些人是會對自己自信不足，對別人也不完全信任，其實信任是要慢慢建立，如果另一半比較敏感而自己又重視同對方的關係，那就避免單獨約女性談生意，在群體活動談生意就可以，這樣會令對方安心，自己也能避免出錯。想雙方更了解彼此期望，婚前輔導亦是重要的。

梁駿又指出，聆聽他人的故事，特別是當他們明白到自己的經歷並不孤單的時候，或會對生命產生感恩之情。活動透過小組分享、互動遊戲，建立自我價值、自我反思、拓寬視野和培養同理心等，讓參加者重新建立自我價值和人生目標，為將來的愛情及婚姻作好準備。