海上液化天然氣接收站　首度舉行跨部門聯合救援演習

位於本港索罟群島以東離岸水域的香港海上液化天然氣接收站今年正式啟用，採用浮式儲存再氣化裝置技術，將天然氣經海底管道運送到發電廠作發電用途。消防處今(11日)聯同海事處、政府飛行服務隊及執法部門進行首次聯合救援演習，加強各部門的救援協作能力及完善應變方案。

今次演習模擬接收站發生天然氣洩漏起火，工作人員受傷等候救援消防接報後出動滅火輪進行灌救，並進行疏散，救護人員亦在現場為傷者進行初步治理。根據資料，接收站於2020年動工，並於今年7月落成啟用，是本港首項同類設施。目前全球最大、液化天然氣儲存容量達26.3萬立方米的浮式儲存再氣化裝置船「紫荊精神號」，長期停泊在接收站，用於接收、儲存及將液化天然氣再氣化。

接收站亦設有2條海底輸氣管道，分別將天然氣輸送到中電龍鼓灘發電廠及港燈南丫發電廠，令他們可直接透過船運從世界各地引入液化天然氣，提供另一個長遠供氣來源以應付本港的發電燃料需要，有助鞏固兩電的供應可靠率及議價能力，爭取引入價格具競爭力的天然氣。