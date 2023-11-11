預防蝨患攻入港　政府跨部門與業界開會

床蝨襲港危機升溫，環境局今(11日)與機場管理局、香港鐵路有限公司、酒店業界及旅遊事務署代表和相關政府部門開會商討防堵。政府指，環境局將就預防蝨患輸入工作向政務司副司長匯報。副司長會密切檢視情況，指導跨部門防蝨及強化外防輸入，減低蝨患從海外傳入本港的機會。

會議上，署理環境局局長黃淑嫻聽取了機場、機場快線、酒店及郵輪碼頭加強防控蝨患輸入香港的各項措施，食環署及衞生署衞生防護中心港口衞生科代表就預防床蝨輸入分享技術意見。

黃淑嫻說，政府會聯同業界繼續密切留意事態發展，並會加強與前線機構及業界的溝通，除向相關業界(包括旅遊酒店業界、公共運輸業界等)發放預防床蝨輸入的資訊及小冊子，以期從源頭減低回港人士及訪港旅客將床蝨傳入本港的機會。食環署連日來已聯同衞生署及相關機構在各層面加強宣傳教育工作，包括在機場派發宣傳單張、提醒市民在外遊時應特別留意的情況、進行實地視察以加強防範等。

政府跨部門防治蟲鼠督導委員會亦會將相關資訊發放予其他持份者，以提升社會大眾對如何預防蝨患輸入的認識。