網上帖文爆機場快綫9月初現木蝨　稱前綫員工嫌麻煩懶理　

床蝨來勢洶洶，日前(10)網上流傳一張港鐵機場快綫列車有床蝨的照片，但有社交平台的文章指，港鐵早在一個月前、即9月初已開始收到機場快綫有列車爆發蝨患之投訴，當時訊息是指機場快綫發現木蝨，又指有關方面一直拖宕，置公共衛生於不顧。東網正聯絡港鐵查詢延遲應對木蝨的批評。

社交平台facebook專頁「Riders」帖文指，該網近日收到一封近期寄予機場快綫車務職員的內部電郵，指車隊分別於9月6日及10月4日接獲機場快綫列車上發現木蝨的投訴，由於9月初之投訴未明確指出受影響列車車隊編號及位置，要待10月初之投訴提供列車車隊編號後，才將相關列車暫停服務留廠。

電郵提及，有關員工認為使用蒸氣清潔殺蟲「非常費時」（very time consuming），並要求前線職員收到投訴時一併收集車隊編號及位置，疑是方便縮小清潔範圍之用。

帖文續指，木蝨早已於香港出沒，但類似的大爆發實屬少有。由於木蝨能依附在行李及其他個人物品上，而產卵數量極多，集體運輸機構延遲應對或會使蝨患散播至城市各處。