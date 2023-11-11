YouTube縱容侵權太離譜　港官懶應受害人冤屈無路訴

美企Google旗下的影片分享網站YouTube，內裏的頻道經常非法上載未經出版商授權的獨家新聞圖片和影片，以及盜用網頁新聞內容，即便版權持有人要求YouTube、以至Google加強規管，但YouTube和Google基本上置若罔聞、完全不理睬。雖然曾試過有網絡侵權受害人向商務及經濟發展局局長投訴，但卻無法解決問題。《東呼即應》就此情況訪問了大律師、學者及電影工作者，以探討海外平台的侵權問題。

港府處理網絡侵權投訴的態度一向令人質疑，曾試過有網絡侵權受害人向商經局投訴，卻獲回覆指涉事公司伺服器在美國，因此無法處理，又說如果涉及版權問題，應該向海關投訴，如果涉及私隱，便應該找私隱專員公署。納稅人交那麼多錢，到頭來政府根本保護不了納稅人，傳媒辛苦採訪得來的材料，被這班侵權人坐享其成。

對於海外平台的侵權問題，大律師陸偉雄表示，若侵權者身處海外或其他地方，尤其是非沿用普通法的地區，根本上只要涉案人永遠不回香港，本港的執法權便不能夠延伸到當地。他認為政府可用外交層次幫忙，以及要求執法部門轉介個案予當地執法部門，在執法部門之間有互通或者互助的制度下或能有幫助。若海關知道一些嚴重個案，亦應該通知當地的海關或執法部門，作出處理和跟進。

不單止傳媒機構深受網上侵權之害，演藝界同樣叫苦連天。香港電影工作者總會發言人田啟文則表示，自從串流平台興起，很容易有些作品剛上映，在某些平台已經可以收看，也毋須收費，對於投資者和創作者也是一個很大的打擊，甚或在有些地方都沒上映，但在串流平台已經能看到，將會直接影響到整個業界的生態。業界亦曾在不同範疇談論過，如何堵截或者解決這種侵權行為，但面對新時代執法的困難，即使投訴後，網絡供應商封號，犯罪者只會再換一個帳號，問題不單對香港市場，對整個世界市場都有打擊。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強批評，政府對侵權問題置若罔聞，除了叫當事人求助海關或私隱專員公署，但效果不大；有時甚至叫被侵權者，自己循民事角度追溯，很多人也沒有財力追究。陳建議政府，應更主動地處理問題，例如考慮盡快修例，需要在YouTube侵權的人承擔刑事責任。