東方日報A1：斷纜墮鋼筋傷4人　地盤吊運險奪魂

本港近日工業意外頻生，繼前日東涌醫管局地盤有二判遭鋁板擊斃，不足24小時又發生涉及吊運工程物料的嚴重事故。昨日下午，4名男工於油麻地中九龍幹線地盤，在協助搬運鋼筋期間，貨車吊臂鋼纜突然斷開，約20支共重約一噸半的鋼筋飛墮而下，其中數支鋼筋擊中4人，當中兩人僅受輕傷，另兩人則被鋼筋壓着傷勢嚴重，被困近句鐘始能脫困，一人經救治後情況危殆。路政署指涉事工地範圍已暫時圍封，相關工序亦暫停。有關注團體指出，業界使用預製件等工序為大勢所趨，吊運工作必然增加，倘政府及業界不加緊檢討及改善安全措施，同類事故勢必陸續有來。

現場為油麻地渡船街及甘肅街交界的中九龍幹線--油麻地東段一地底地盤，昨日下午1時許，一輛吊臂車在吊運鋼筋期間，吊臂車的鋼纜突然斷開，20支直徑約3.2厘米、長約10米，共重約一噸半的鋼筋鬆脫飛墮而下，其中數支鋼筋擊中下方的4名紮鐵男工。

其中，兩名姓林（34歲）和姓周（41歲）工人，分別腰部及腳部受傷，他們由工友救出後，再自行前往廣華醫院求醫；另外兩名俱姓吳（28歲及31歲）的工人則被數支鐵枝壓着，救援人員需借助吊臂及其他地盤工具，至下午約2時半始把他們救出，他們獲救時均血漬斑斑，除了頭部骨裂，肩及手腳等同告受傷，幸二人俱神志清醒，隨即由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，其中31歲傷者情況危殆。

油麻地消防局高級消防隊長莫柏建表示，事發位置屬於地盤一個近橋底的物料下放區，面積約10米乘10米、深約15米，消防接獲事故報告後，在5分鐘內已趕至現場，期間出動兩輛消防車及4輛救護車，以及23名消防及救護人員參與營救。莫指出，由於相關位置的設施及樓梯等屬臨時搭建，加上空間狹窄，對救援工作帶來一定困難，至於涉事工人的傷勢不一，所幸並無被鋼筋插着，相關部門正跟進事故原因。

路政署署長陳派明關注昨日在「中九龍幹線--油麻地東工程」（合約編號：HY/2014/08）工地發生的事件，已指示工程團隊跟進事故成因及全面檢視工地的安全程序及措施，並對傷者及其家人提供所需協助。事發後，涉事工地範圍已被暫時圍封，相關工序亦暫停。涉事工程的總承建商為利基 - SK ecoplant聯營，受傷工人所屬分判商為時創建設工程有限公司。工程主要包括在油麻地建造明挖回填隧道、重置加士居道天橋和興建／重置其他相關設施。工程於2018年1月動工，按原定計劃預計於2025年年底完工。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文事後到醫院了解，並嘗試接觸家屬提供協助。她慨嘆近期工業意外非常頻密，前日已發生一宗與吊運有關的事故，導致一名工友死亡，昨日又發生另一宗4人受傷意外，情況令人非常震驚及憤怒。

蕭續指，根據工權會紀錄，今年建造業的死亡事故有20宗，單計吊運意外已錄得至少9宗，造成6名工人死亡，雖然整體數字與往年相若，但顯示情況嚴峻且毫無改善。她預計未來更多建築採用幕牆設計和預製件等工序，將會增加吊運工作，擔心意外數字會相應上升。就今次事故，蕭敦促相關部門與承建商盡快向公眾和業界交代，並且作出檢討及改善，避免同類意外發生。

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