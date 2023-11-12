打擊網上投資騙案　拘223男女涉款近2億港元

本港治安不靖淪為「詐騙天堂」，網上騙案禁之不絕。執法部門於本月(5日至11日)期間，展開行動「鑽鋒」打擊網上投資騙案。行動中共拘捕223人，當中包括157男66女，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「洗黑錢」等罪，年齡介乎18至69歲，當中大部分被捕人士為傀儡戶口持有人，提供戶口協助詐騙集團處理犯罪得益。涉265宗案件金額達港幣1.8億元。行動中，成功凍結約300萬港元犯罪得益，並檢獲大量手提電話、銀行文件及提款卡等。

調查顯示，詐騙集團在社交平台以「低風險、高回報」作招徠，吸引受害人投資，並指示受害人安裝虛假的投資應用程式。部分騙徒會在投資初期向受害人發放小量回報，誘騙受害人投放更多資金後便失去聯絡。

案件中共有328名受害人，當中包括143名男子及185名女子，年齡介乎19至80歲，詐騙集團主要針對有經濟能力及活躍於社交平台的20至40歲人士。其中一案的女受害人是一名80歲曾任職電梯設計的工程師，她於網上放租一個物業時，遇上自稱是銀行數字資產高級分析師的騙徒，介紹虛擬貨幣投資網站進行投資，初期受害人誤信網站帳面獲利十多萬元，不虞有詐先後40多次存入款項投資，最終被騙去逾910萬港元。