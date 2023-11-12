財金官員出席APEC會議　盼吸引美商來港發展

亞太經合組織(APEC)財政部長會議今（12日）起一連兩日在美國三藩市舉行，代表港府出席的財金官員表示，今次會議有3個工作重點，包括與各經濟體的政商領袖，介紹香港在金融和創新科技發展等方面的新機遇；同時了解不同經濟體發展情況和策略，以及全球經濟的變化和展望。

其次，透過與不同經濟體的雙邊會談，擴大朋友圈，加強對彼此發展方向和重點的相互了解；最後是計劃到訪當地企業與工商界人士會面，介紹香港營商環境，特別是在推動金融、創科和其他產業蓬勃發展的策略；「搶企業」、「搶人才」等措施，以及粵港澳大灣區和整個內地的商機和潛力，鼓勵他們來港發展。

官員又指，是次會議以「為所有人創造一個有韌性和可持續的未來」為主題，而過去幾年，環球地緣政治升溫、利息高企和一些主要經濟體復甦進程依然不明朗等因素，令企業顧慮經濟前景，風險胃納下降，投資態度審慎。面對複雜多變的不明朗前景，各主要經濟體能有更多對話交流，以增進了解、管控分歧、促進合作，共同尋求應對挑戰的解決方案，對穩定局勢和推動經濟發展至為關鍵。