7雨水排放系統改善工程明年申撥款　水浸應變隊伍倍增至144隊

本港月前經歷世紀雨災，發展局局長甯漢豪今（12日）在網誌表示，早前政策報告提出推展超過80億元的雨水排放系統改善工程，務署會將於明年度為7項工程申請撥款，並同步進行招標工作，盡力縮短工程設計、採購及施工時間；該署明年亦會完成「應對海平面上升和極端降雨的防洪管理策略規劃研究」，評估氣候變化至本世紀末對本港雨水排放系統的影響，以及制訂全新、全面的全港性防洪管理策略。她相信，透過加快落實多項防洪工程，將進一步提升香港防洪能力，更有效減低各區的水浸風險。

甯漢豪又分享9月雨災時應對工作，渠務署當時連續啟動「緊急事故控制中心」超過200小時，高峰時處理水浸事件的緊急應變隊伍，數目由平常約70隊，倍增至144隊共約550名工人，緊急清理淤塞的排水系統及處理水浸事故。

香港工程師學會會長李志康表示，設計和興建雨水排放設施，目的並非追求水浸「零風險」，因為涉及投放無限資源。防洪工程須平衡成本效益，做到盡量降低水浸風險，更重要是在水浸發生時，盡早疏導，務求令市民最短時間內恢復正常生活。

甯漢豪又透露，暴雨期間，務署轄下4個分別位於大坑東、上環、跑馬地及安秀道的蓄洪池發揮功用。其中，大坑東、跑馬地蓄洪池，高峰儲水量曾達到其最大設計容量；其餘兩個高峰儲水量曾達到其最大設計容量約4成。渠務署正建造尖沙咀市政局百周年紀念公園地下蓄洪池及觀塘秀雅道遊樂場地下蓄洪池，盼進一步紓緩九龍區的水浸風險。