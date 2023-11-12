八大非本地學生收生比例倍增至4成　教育局指不存在公帑補貼

今年施政報告提出，本港8間大學的非本地學生的收生比例倍增，非本地生佔本地生比例由過往的2成增至4成。教育局局長蔡若蓮在一個電視節目中表示，不存在以公帑去補貼非本地學生；非本地學生的學費是直接收回成本，亦不會影響本地學生的入學機會。新措施實施後，料每年可收約6,000名非本地生，而教育局文件亦顯示，港大及科大的非地生比例，在2021/2022學年已超過20%限額。

蔡若蓮稱，擴大非本地收生限制，不會影響本地學生入學機會，指非本地學生是以「超收」方式收生，並非由教資會資助。她亦指，非本地學生的大學學費需要取得平衡，強調香港的教育不是以牟利為目標，亦不會朝產業化方向發展，而是從人才培育角度，希望透過高等教育國際化和多元化，利用人才支撐香港「八大中心」發展，令香港更多元和有活力。

根據資料，本港8間大學，目前每年提供約1.5萬個一年級學士學位，並額外讓非本地生入讀，人數不應超過核准公帑資助學士學額總數的20%，亦即一年可收共約3,000名非本地生，而比例提升至4成後，預料每年共收約6,000名非本地生。不過，教育局文件顯示，港大和科大2021/22學年的非本地生佔比超出「20%限額」，分別佔23.7%及22.4%。今年6月的《香港統計月刊》反映，八大上學年的非本地生是內地生居多。