半年近10宗照顧者慘劇　團體指社署資源中心支援不足促轉型

本港過去半年發生近10宗懷疑涉及照顧者淪常慘劇，有團體今日(12日)表示，社會福利署的24小時照顧者支援熱線已投入服務，至今收到逾2,500宗求助，惟專線只能提供服務轉介，或短期情緒支援，長遠而言照顧者個案仍需由社工跟進，建議當局加強支援，包括將全港19間由社署津助的家長/親屬資源中心，轉型為照顧者支援中心。

對於關注殘疾人士照顧者平台指，家長/親屬資源中心的服務對象，本應為10大類別的殘疾人士照顧者。惟團體今年8至10月進行調查發現，近8成受訪市民從未使用相關服務，除不知道其存在外，有受訪者亦表示資源中心服務不符合其需要，且位置偏遠不容易到達。

團體續指，家長/親屬資源中心提供的服務，與綜合家庭服務中心及綜合青少年服務中心無異，有架床疊屋之嫌；其次，中心人手資源有限，僅3至4位社工及2至3位福利工作員提供前線服務，以致中心只能提供服務予單一服務對象。目前19間中心，有16間均為特殊學習需要(SEN)兒童的家長提供服務，其他殘疾類別照顧者均未能受惠。

該團體強調，照顧者慘劇「一單都嫌多」，過往不少民間團體提出18區設立照顧者支援中心，惟本應可發揮此功能的家長/親屬資源中心，服務卻未有到位。團體建議，將資源中心轉型為照顧者支援中心，並按受訪者需求，首要提供暫託服務、培訓同路人為照顧者提供支援服務，以及由專業人士提供個案管理服務。當局同時有必要為中心增加人手，包括社工、物理治療師，以及臨床心理學家等。