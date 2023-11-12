精神復康支援不足　僅約30%復原者曾接受生活技能訓練

香港精神問題日趨嚴重，但現時復康服務缺乏資源及發展，未能完全協助復原人士重新融入社會。有關注精神復原人士的組織今日(12日)公布一項調查結果發現，復原人士復康及支援服務覆蓋率不足，其中「生活技能訓練」及「家居照顧服務」，分別只有不足30%人曾接受或使用服務，組織建議政府全面檢討現行的成人精神科社區復康服務。

香港社區組織協會去年12月至今年2月期間，透過問卷調查18歲或以上且居於社區中的精神復原人士，成功收集103份有效回應。結果顯示，只有不足30%人知道及了解有生活技能訓練服務，甚或近半人只聽過但不理解，逾70%人指未曾接受或使用過該項服務。至於現時由社會福利署資助機構提供的家居照顧服務，調查發現，同樣只有12.7%人知道或了解，逾60%人不知道及不了解，近80%人表示未曾接受過有關服務。調查又發現，雖有逾70%受訪者對就業支援服務有基本認識，不過只有45%曾使用服務，而當中60%使用者均認為，服務對就業只有少許幫助，原因可能是培訓內容沒有針對現有市場需要、僱主對復原人士仍帶有歧視、培訓內容不合時宜及未能符合工作要求等。

患精神分裂逾40年的復原人士澤基表示，每日需要服9顆精神科藥物，但服藥後人很疲倦，加上是獨居，故難以應付每日的起居飲食、家居清潔，需要使用家居照顧服務。他又指，曾試過不依從醫生指示，自行停藥，在沒有藥物的影響下，變得十分精神，甚至通宵達旦工作也毫無睡意，但其精神分裂病情復發，因而變得進退兩難。

社區組織協會社區幹事阮淑茵建議，政府全面檢討現行的成人精神科社區復康服務，包括加強日間復康的精神復原人士相關技能訓練、開設更多精神健康綜合社區中心名額予復原人士參與，且同時增加社工及護士名額，以直接提供協助；加強家居照顧服務宣傳，並為復原人士專設特定家居照顧服務，針對需要專責照顧；就業培訓上，政府亦應加強對僱主支援，鼓勵他們為復原人士提供工作及實習機會。