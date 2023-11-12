為千元日薪加入彈票黨　運輸男工被捕　涉款480萬元

前日(10日)下午約4時半，執法部門根據線報，在觀塘開源道一間銀行內拘捕一名姓葉(37歲)男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪及「管有虛假文書」。人員在被捕人士身上搜出9張懷疑空頭支票，每張金額10萬港元，另有8張銀行支票機的入票單。經調查和翻看閉路電視片段後，人員發現於11月10日，疑人曾在觀塘區4間銀行匯入8張支票，數額由3,900港元至130萬港元不等，總值480萬港元；另於11月7日，疑人亦在觀塘區一銀行，以同樣手法存入一張空頭支票，涉及2.5萬美元。

調查顯示，被捕人士任職運輸工人，他受詐騙集團在網上社交平台張貼的「搵快錢」廣告招攬，按指示將空頭支票存入銀行，以換取每日1,000港元報酬。案發當日，集團成員與被捕人士當面交收空頭支票，並要求他到觀塘不同銀行，用存票機將空頭支票存入指定戶口，而在存票過程中，被捕人士依指示輸入與支票面額不一致的銀碼，令存票收據依他輸入的銀碼發出。

其後，被捕人士將收據傳送予詐騙集團，當賣家收到收據後，誤以為金額已經存入帳戶，隨即安排發貨。而銀行在交易後2個工作日確認入帳情況，由於金額不符而「彈票」取消交易，導致賣家遭受損失。被捕人士現正被扣查。行動仍然繼續，不排除稍後時間有更多人被捕。