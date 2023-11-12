新康體通連場甩轆加入「排隊系統」　楊潤雄死撐：已屬進步

政府提出建設智慧香港，但實際發展步伐未如理想。康樂及文化事務署推出「SmartPLAY康體通」智能康體服務預訂資訊系統，但新系統自啟動用，網上有不少用家表示無法登入境或預訂場地。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日(12日)出席活動時回應指，今天運作良好，至於系統首兩天由於有大量用戶加入使用，其數量卻較早前作預測時高出10倍，故系統開通後的首45分鐘曾遇上困難，但強調康文署其後已陸續處理及解決部分餘下申請。

楊潤雄續指，第二天則是支付系統出現問題，由於今年增加了多種支付方法，而系統需要同一時間處理多個申請，以致問題一度出現。他又指，目前經了解後發現，系統只集中於早上較繁忙時段出現問題，其後運作大致回復正常，未來將吸取經驗，因應需求調節，譬如系統已新加入「排隊系統」，也屬一種進步。

他續指，系統有各種後備方案，視乎實況調節，但考慮到系統目前的問題，可於短時間內處理，故較以全新或第二個方案好，又指事前有曾為系統作測試，但強調很難為每一種情景作測試。

另外，正在中環海濱舉辦的「世界場地越野車錦標賽」，被指臨時縮短賽道及賽程延誤。楊潤雄回應時強調，賽事經由國際汽聯和香港汽車總會按國際比賽要求後而對就賽事安排作出決定，重申不論賽事時間或賽道上的改變，都是經過國際賽會和香港主辦機構因應實際情況而聯合商討得出。至於就舉辦賽事時所遇到的技術困難，會待賽事完成後再作檢討，希望賽事將來再有機會在香港舉辦時會辦得更好。