讀者爆片　港鐵疑現蝨蹤　褐色昆蟲橫行列車座位間

多個港人外遊熱門國家近月爆發床蝨肆虐問題，引起蝨患傳入本港的憂慮。有東網讀者爆料，今（12日）晨9時許在中環往荃灣方向的荃灣線列車上驚見疑似床蝨，更恐殺入市區列車！根據讀者提供影片，一隻深褐色昆蟲由列車座位中間位置向右爬行至邊緣，大小及形狀與床蝨相似。乘客或未能察覺，若不慎坐在該位置上，恐將昆蟲帶回家中。東網正向港鐵查詢了解事件。

港鐵列車近月屢傳現「蝨蹤」，有網上群組發文聲稱，取得港鐵內部信件顯示，9月初及上月初均有接獲機場快綫懷疑有床蝨的匯報，其中上月初網上流傳一張機鐵列車懷疑發現床蝨的照片。港鐵當時表示，於當晚接到乘客通報後，隨即派員上車檢查，無發現列車上出現類似照片中顯示的昆蟲，已即時將該列列車收回車廠作徹底檢查，並進行高溫深層清潔，在清潔過程中同樣未有發現。

至於9月初的匯報，港鐵稱有一宗關於乘客報稱在機鐵列車上看到一隻「跳蝨」的報告，但相關乘客並未提供列車詳細資料，收到報告後已派員檢查所有列車，惟未有任何發現，已通知車廠嚴謹執行列車清潔及提高警覺。