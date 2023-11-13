東方日報A1：天橋置障階梯　長者級級可危

房屋局局長何永賢早前矢言要為港人興建「幸福公屋」之際，現存老舊公屋屋邨添置新設施時卻設計失當，令居民「步步驚心」。青衣長青邨、長康邨落成多年，居民以長者為主。由於房屋委員會正進行「青康路北公營房屋發展計劃第三期」工程，令原本連接長康商場至長青巴士總站的行人天橋需要關閉重建，當局興建臨時天橋代替。惟天橋一端的數十級階梯僅按規劃標準的上下限來施工，結果弄得又高又窄，成年人踩上去亦會腳踭踏空，甚至平衡力欠佳的長者上落時容易絆倒，「級級可危」。議員及居民炮轟當局設計「置障」，沒有按屋邨實際人口年齡分布來「因地度宜」，完善道路設計。

涉事的臨時天橋位於現時長康商場及長青巴士總站之間，是長青邨居民到商場購買日用品的主要接駁通道。由於現時長康邨旁正興建新公屋，令原有已使用多年的舊天橋須關閉待重建；取而代之是興建了一條臨時天橋，以讓居民出入。由於長青巴士總站的地勢比長康商場高，以往舊天橋是繞遠路以斜道方式緩緩向上爬升，但臨時天橋「拉直」了走線，其接駁到長青巴士總站的一端加設了樓梯。

本報記者日前於天橋使用高峰時段到場了解，發現天橋使用者以附近長者居民為主，他們大部分人均雙手拿着「一袋二袋」餸菜或日用品，部分亦攜帶「車仔」。惟在沒有升降機之下，他們要拿着重物向上行約30個梯級才到達巴士站。現場偶有年輕居民主動協助長者搬「車仔」或重物上樓梯。

記者現場觀察到相關樓梯設計較陡峭，每一級梯級的高度和闊度明顯較高及窄，不少長者向上行時猶如「高提腿」般，向下行時更要側身扶着欄杆，怕一時重心失衡向前絆倒。一直跟進臨時天橋設計的議員陳穎欣表示，根據現時《建築物（規劃）條例》對室外梯級的規定，涉事樓梯的梯級高度為170毫米，幾乎到達該條例標準上限的175毫米；而梯級僅闊250毫米，比下限只多25毫米。一般成年人若踩上去，根本不足以把鞋完全踏在梯級上，腳踭踏空。

陳指，已多番向房屋署要求解釋相關設計原因，並要求進行改善工程。她又指，青康路北第三期公屋工程需到約2029/30年度才完成，意味臨時天橋有機會要用上至少4至5年。她稱，雖然房署回覆稱天橋設計符合條例，但面對人口老化，加上屋邨以長者為主，她認為該署更應「因地制宜」調整標準，才能讓設施更加「以人為本」，長遠相關條例亦應適時修訂。

房委會回覆本報查詢時，未有正面回應涉事天橋是根據《建築物（規劃）條例》中室外或室內的梯級標準來設計，僅稱臨時天橋的設計，包括樓梯平台、樓梯級面的闊度及豎板的高度、扶手設備的高度及安裝等，均符合相關建築物條例的建造及安全要求。

房委會又指，涉事天橋由開始使用以來，截至本月6日為止，並沒有收到居民於天橋絆倒的受傷報告。