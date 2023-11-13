東方民調：生育率難止跌回升　學者指無單一靈丹妙藥

《施政報告》提出鼓勵生育措施，希望藉此能每年增加7,000名新生嬰兒。不過有議員坦言，對港府谷生育政策並不看好，認為缺乏誘因；亦有學者指現時沒有單一的「靈丹妙藥」令香港生育率止跌回升，而是要有多方面政策介入。

香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝指出，有關措施料無助刺激生育率，本身決定不生育的家庭，未必會因為這些措施而改變決定，認為政府研究改善本港的教育環境，包括改良學制、課程內容及出路等或更具吸引力。葉亦稱，現時沒有單一的「靈丹妙藥」令香港生育率止跌回升，當局應精準應對生育率低下原因，可參考同樣面對生育率下跌的地區，例如新加坡會先協助解決住屋問題、西歐社會則倡導家庭友善工作及生活環境。

有議員則批評，鼓勵生育措施對中產家庭「到喉唔到肺」，兩萬元獎勵加上免稅額，對養育一個小朋友或連書簿費都不夠，認為措施誘因不足。去年香港的生育率是0.9，即每對夫婦平均只有0.9名子女，2021年的生育率更低，只有0.77。而本港生育率幾乎是全球最低，但人均壽命卻很長，勞動人口將會逐步下降，需要政府供養及協助的人口亦會愈來愈多，不利香港長遠發展。

而10年後每3個香港人就有一人屬於65歲或以上，本地生育率最理想要達到2.1，才能支持社會發展、維持需要的勞動人手。而勞動力不足及人口老化現象已在職場出現，過去3年間，本港65歲以上打工仔急升約4萬人，但不少行業仍然沒有足夠勞動力。