龍年維園年宵快餐攤位最高成交價22萬　較疫情前跌57%

2024年農曆年宵市場明年2月4日至10日舉辦，維園年宵市場共387個攤位今日起(13日)一連三日進行公開競投，乾貨、快餐攤位自2019年後首次回歸。其中快餐攤位A，以最高價22萬港元成交，叫價14次；快餐攤位B以19.2萬港元成交，而快餐攤位C、D則同樣以18萬港元成交。

以18萬成交價投得今年維園年宵快餐攤位C的馮生說，今次競投價與理想預算相若，合乎預期之內。他透露，年宵會以售賣創新食品為主，因湊巧在剛剛的美酒佳餚巡禮有數款食品比較熱賣，譬如黃金燒肉、串燒鮑魚、特飲等，故會在年宵內推出，每份售價大約40至50港元。

他又指，受天氣等因素影響下，很難預料銷售額，但考慮到乾貨闊別多年復辦，故整體認為年宵人流會「多返好多」，尤其是年輕人，亦看好年宵市道，因年宵是中國傳統節日，不擔心港人改到北上消費。

至於以19.2萬成交價投得快餐攤位B的吳生則說，會在檔口賣香港地道小食，譬如魷魚、牛柳粒、雞軟骨等，每份售價約30多港元。他又指，預計今年年宵投放70至80萬港元，當中大部分主要用於聘請人手、電費上。被問到預期生意額，他指過往美食展生意額都少了一截，故笑言年宵銷售額有疫情前一半已算很好，但強調仍對「回本」感樂觀，認為天氣是最大影響因素。

翻查資料，2019年靠近銅鑼灣的快餐攤檔底價為374,850港元，今年為120,470港元，跌幅達67%。至於2019年快餐攤位最高成交價為52萬港元，與今年22萬港元的最高成交價相比，下跌約57%。