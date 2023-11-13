涉深水埗槍殺劫案　被捕男血漬基因肳合　被控謀殺等罪今午提堂

就32年前深水埗北河街一宗二手店槍殺劫案，執法部門於本月11日拘捕其中一名現年59歲的姓文內地匪徒，經政府化驗所鑑證，被捕男子指模及基因樣本，初步與案發時現場飾櫃及賊車上遺下的指模及血漬樣本肳合，相信他與另外兩名男子共同犯案，遂已落案起訴文男涉嫌「謀殺」及「企圖搶劫」，案件將於今午(13日)在九龍城裁判法院提堂。

案發1991年6月9日，被捕男子與兩名男子持黑色曲尺手槍及鐵錘，闖入深水埗北河街一間二手金飾及手錶店，期間有人向一名56歲職員頭部開槍，其餘兩人則以鐵錘扑向飾櫃，三人事敗登上一輛盜來的私家車逃走，期間因交通擠塞棄車逃去。被捕男子當時相信被玻璃割傷，在賊車上遺下一件染血T恤。

執法部門指，經多年追查及最新情報，於2021年成功鎖定該名姓文劫匪身份，並將其放入通緝名單，並向內地機關請求協助。及至本月11日上午，文男經由深圳灣來港奔喪及旅遊時被捕，執法部門已就破案進程通知案中死者家屬，並將追查被捕男子是否當年開槍兇手。

據悉，文男報稱為工廠職員，自2021年後未曾以合法途徑來港，相信他並無黑幫背景，惟曾於內地犯事被判入獄，約1年前出獄。執法部門一直有與當年證人保持聯絡，以協助追查案件，將繼續追緝其餘兩人歸案，初步相信3人犯案與當年同日牽涉賊王葉繼歡的案件無關。