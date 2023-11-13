當局擬改劃貝澳濕地作康樂用途　水牛棲息地遭受威脅

大嶼山貝澳擁有全港最大的水牛群，漁農自然護理署去年普查估計數量多達約180隻。隨着政府近年以「北發展、南保育」原則，推動大嶼山可持續發展，城規會目前擬修訂《大嶼山南岸分區計劃大綱核准圖》，相關公眾諮詢將於周三（15日）結束。有環團指，位於貝澳嶼南道以南的臨海濕地，當中約6公頃土地未被納入「受規管地區」，由於當局建議將土地用途由「海岸保護區」改為「康樂」地帶，憂變相「放生」已被填泥及棕地作業等破壞的濕地。

發展局今年9月曾刊憲，將大嶼南多處共626公頃土地，指定為受規管地區，包括分流、大浪灣、水口、塘福、長沙、貝澳、十塱、芝麻灣半島及望東灣等。當局指相關土地擁有各種天然生境，當中貝澳擁有「具重要生態價值」河溪，又指這些地區屬面對發展壓力或環境破壞風險的具生態價值地區。惟根據可持續大嶼辦事處數據顯示，截至去年9月，貝澳的破壞環境個案有34宗，是大嶼山各區之最。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑稱，貝澳嶼南道以南一帶臨海土地有不少水牛棲息，並一直劃為「海岸保護區」。但多年來不斷被破壞，傾倒泥頭及土地平整等面積不斷擴大。政府早前公布的受規管地區範圍，有被破壞的土地沿嶼南路以南一帶擴展，部分土地已被石屎覆蓋，放置貨櫃、停泊貨車等。他指，被劃為「康樂」用途的地帶雖已有不少土地遭破壞，但仍有不少維持濕地狀態，應將這些土地納入受規管地區，改劃為保育地帶，與周圍土地用途看齊。