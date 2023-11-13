蔡宏興指地皮流標不代表發展商失信心　冀息口回落助樓市發展

本港樓市表現持續不穩，除了樓價下跌外，東涌東新發展區項目更接連流標，市場關注發展商對樓市信心。不過，有發展商卻指不能因賣地流標就推定發展商信心不足，相信發展商因自身需求及留意政府推出具質素的地盤，而東涌區受惠機場及靠近港珠橋大橋，具有不俗潛力，期望息口落時樓市有較理想發展環境。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興指，對於東涌地流標，不能因此推定發展商信心不足，因發展商會按自身需要買地。而華懋去年就連奪兩幅東涌住宅及商業地，集團正在東涌東發展大型商業中心，設寫字樓及數據中心，亦留意到政府正推出具良好質素的地盤，相信發展商會傾向選擇質素更好的地盤。

蔡認為，東涌區鄰近機場，受惠機場經濟，加上靠近港珠橋大橋，可連接大灣區經濟，具有十足市場潛力。本港樓市受多項因素影響，包括地緣政治及高息環境等，拖累經濟復甦，也令復甦變緩慢。他期望明年息口能夠到頂，並有回落空間，相信屆時樓市發展環境會更為理想。

至於近期地盤工業意外頻生，他認為建築安全人人有責，有需要為地盤制訂安全施工系統，如利用科技令安全帽可提醒工人已進入地盤高危地帶，要提高警覺等，利用組裝合成建築，可減省地盤工序，有助提升工地安全指數，並認為工人若發現工地有不安全環境，應立即停工及通知地盤管工，等工地環境改善後才可繼續施工。