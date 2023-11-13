箍煲不成毆前女友 趁其熟睡登門硬上弓 涉案男外僱被捕

澳門一名東南亞籍外僱因感情問題分手後，早前懷疑多次「箍煲」不成後毆打前女友，至上周五(10日)更趁對方熟睡鬼祟登門，在床上「霸王硬上弓」性侵女事主。當地執法部門今日(13日)表示，女事主經送院驗傷，證實胸部及膝蓋受傷，並在案發翌日在澳門中區工作地點拘捕男疑犯，有人否認犯案，他涉嫌性脅迫、普通傷害身體完整性及侵犯住所，移送檢察院偵辦。

被捕男子姓Sunga，37歲，東南亞籍，持藍卡，報稱家務工作。案情指，女事主與疑犯此前為情侶關係並同居兩年，惟至今年6月感情變故分手，疑犯雖搬離單位但暗中仍保留鑰匙，其後數月更多次登門要求復合遭拒。

至上月22日，疑犯再次上門箍煲，期間雙方再因感情問題發生口角，有人揮拳打對方面部，但事主最後息事寧人並無報案。惟在上周五早上8時許，疑犯死心不息，再度摸上事主位於澳門中區的家中，趁事主睡覺期間，竟跳上床抱着對方，女事主驚醒後喝斥疑犯離開，惟有人未有理會，更霸王硬上弓性侵，事主反抗不果，遭對方撫摸並性侵得逞，疑犯事後離開現場，事主隨即報案求助。