建築物能源效益條例修訂有期　年內諮詢業界明年立法

規管屋宇裝備裝置的《建築物能源效益條例》2012年全面實施以來，每三年進行一次檢討。發展局局展甯漢豪今（13日）出席可持續發展論壇時表示，政府年底前將就修訂諮詢業界，條例監管範圍會擴至更多類別建築物，目標明年敲定修訂內容，並展開立法工作。

甯漢豪指，修例有助提升綠色建築表現和改善本港整體環境，修例後只有附合綠建環評(BEAM Plus)最高級別認證，才能夠免費申請總樓面面積寬免。她又提到，北部都會區和交椅洲發展項目，會加入可持續和碳排放元素，會在建築設計、社區發展基建和智慧出行等着手，利用可持續發展設計模式，防止社區受到極端天氣影響，亦會在新建成的政府大樓中引入電動車充電器，推動環保能源。

據機電署資料顯示，建築物能源效益條例實施至今，已覆蓋超過1,900棟新建建築物，13,000項現有建築物的主要裝修工程，以及2,600份能源審核報告。現有守則已全面提升能源效益標準，節能效果較2015年版整體提升超過15%，估計可在2035年為本港建築物每年節省約47億至53億度電。港府早前發表新一份施政報告亦提及，為達到「雙碳」目標，政府致力於2050年前實現碳中和，2035年前把香港的碳排放量從2005年的水平減半，已設立氣候變化與碳中和辦公室，協助邁向國家及香港的碳中和目標，從源頭解決碳排放問題，重點措施包括加強建築物節能減碳等。