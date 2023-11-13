企使銀行接受41億信用證作抵押　公司董事串謀賄賂判監11個月

兩名貿易公司董事串謀賄賂一名銀行副總裁，企圖使該銀行接受一張5億歐元（折合約41億港元）的備用信用證為抵押品以批准其融資申請，2015年被廉政公署落案起訴後潛逃。其中一名女被告早前抵港時被拘捕。她今（13日）在東區裁判法院承認控罪。裁判官判刑時指，香港社會廉潔，不容許貪污出現。案情嚴重，須判處被告即時監禁，終判被告入獄11個月。

54歲女被告黃瑋，案發時為天和國際商業(中國)控股有限公司(天和)董事，今日承認一項串謀向代理人提供利益罪及一項沒有按照法庭的指定歸押罪。案情透露，黃瑋和潘善誠於案發時同為天和的董事。二人亦是天和在香港上海滙豐銀行有限公司(滙豐銀行)所持戶口的授權簽署人。二人於2015年4月與滙豐銀行一名工商金融業務部副總裁商討天和的貸款事宜，並指天和將收到一張金額為五億歐元的備用信用證，希望以它為抵押品向滙豐銀行申請融資。

滙豐銀行接受客戶以備用信用證作為信貸抵押品，但二人未能提供所需文件供銀行審批。二人於2015年5月先後兩次與該名滙豐銀行副總裁會面，要求對方協助使銀行接受天和的備用信用證，並表示會提供每月1萬港元的賄款作為報酬，但遭拒絕。廉署其後拘捕黃瑋與潘善誠，並於2015年11月25日落案起訴二人串謀行賄罪名。二人否認控罪，案件原訂2016年1月8日在東區裁判法院進行審前覆核，但二人未有到法庭應訊，裁判官遂就二人簽發拘捕令。黃瑋潛逃逾七年後於2023年6月底抵港時被拘捕。

案件編號：ESCC3894/2015