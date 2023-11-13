研究揭青年怕被歧視不求助　逾30%忽略情緒困擾

近月學童自殺個案激增，昨日(12日)又有一名13歲男童於青衣長安邨寓所上吊身亡，引起對本港學生心理健康的憂慮。有關注青年機構研究發現，50%受訪青少年受高度情緒困擾，但逾30%青少年傾向拖延、忽略情緒困擾，建議有關機構加強推廣輔導資源。

由一群大專生組成的菁研工作小組，聯同突破機構於2022年8至12月期間進行「情緒污名化與青少年求助行為」研究，成功收回529份有效問卷，平均年齡21.4歲。研究結果顯示，69.1%受訪者表示情緒受困擾，但只有49.3%傾向找他人傾訴或陪伴，尋求幫助的甚至僅15.8%，31.4%傾向拖延、不理，困擾得不到紓緩，情緒健康因此變差。

研究發現，80.5%受訪青少年表示即使情緒不好，都會表現積極正面，免得家人朋友擔心；63.9%認為自己的情緒只可以自己面對，其他人很難幫忙。青少年出現情緒困擾不求助，皆因自我及社會的情緒污名化，64.1%受訪者認同，若經常受情緒困擾，會予人脆弱、「唔掂」既感覺；73.6%青少年認為，社會一般人會害怕、盡量遠離有情緒困擾的人。研究亦發現，令人感到安全、被接納的正面傾訴經驗，能紓緩青少年情緒困擾，讓其去情緒污名化，建立較正面的想法，但僅42.3%受訪者有正面傾訴經驗。

研究團隊表示，香港的生活以講求速度、效率及生產力為目標，青年感到情緒低落無力時也不敢表露，怕被視為弱者、被歧視及排斥，建議外界可多留意青少年情緒狀態，適時主動關心其需要，有關機構亦需加強推廣社會上的輔導資源。