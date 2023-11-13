議員斥部門以往各自為政　電子政府服務錯漏百出

立法會資訊科技及廣播事務委員會今日（13日）舉行政策簡介會。有議員批政府部門以往在電子服務上各自為政，直言難怪錯漏百出。有議員又關注政府在與內地對接智方便的安排上，會如何保障市民資料。政府回應指所有跨境服務需要用戶進行授權才可以登入，涉及個人資料需要按個人資料私隱條例要求處理。

政府早前表示，會推出試點計劃，要求各部門推出新大型電子服務前需要由獨立承辦商確保穩定暢順，議員田北辰直言對此感到「驚訝」，批部門以往各自為政，難怪錯漏百出，又指做法為前朝留下，問到政府為何要設試點，不一併執行要求，又關注公營機構會否配合試點計劃。他又關注新田科技城政府可以直接批地，估計批地合約會列明需要聘請多少人，擔心獲批地的公司以本港人才不足從外地聘請。

創新科技及工業局局長孫東指科技城正在於制定政策階段，該局正處於制定政策階段，會確保科技城土地會用得其所。田北辰不滿政府未有回應他的憂慮。

香港和廣東省將推出「跨境通辦」政務服務，在安排下市民可透過「智方便」與「廣東省統一身份認證平台」對接，讓香港居民可以透過「智方便」直接登入廣東省政務服務網和「粵省事」手機應用程式。議員陳健波問及政府在與內地對接智方便的安排上，會如何保障市民資料，又建議香港電台作體育播放專台，播放香港學界賽事和其他地區比賽。

政府資訊科技總監辦公室黃志光指，所有跨境服務需要用戶進行授權才可以登入，涉及個人資料需要按個人資料私隱條例要求處理，亦不會有系統資料互換。廣播處長張國財指在體育節目方面，該台有轉播學界賽事，但未來會否另設體育台需要再作研究。

另一議員陳紹雄關注數字政策專員是否有足夠權力，協調跨政策部門推動數碼化，又對政府指數碼港營運人工智能超算中心最合適說法感到擔憂，憂慮超算中心成本昂貴，令初創團隊難以負擔，而且科技大學亦有意建立超算中心問到政府將如何分配。孫東回覆指政府有就由數碼港營運人工智能超算中心進行可行性研究，而初步計人工智能中心以市場化形式運作。

圖說

田北辰批政府部門以往在電子服務上「各自為政」，直言難怪「錯漏百出」。