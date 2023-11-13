英基前主任涉索取家長賄款　今決定兩案合併處理

廉政公署早前落案起訴一名國際幼稚園前行政主任，指她涉嫌向多名家長索取及收受賄款共逾90萬港元，以助對方子女獲該幼稚園幼兒班取錄，有家長當場拒絕，另有10名家長則因涉嫌提供賄款被控。廉署其後再起訴3名家長和一名商人，指4人亦涉案，行賄共34萬港元，控以4項串謀使代理人收受利益罪。前行政主任早前表明將承認9項控罪，並出庭指證其他被告。控方申請將兩案合併處理，但涉及4人案件當中的兩名被告表明反對。法官今（13日）開庭處理此爭議，最終認為合併處理並沒有對該2人不公，拒絕分開處理案件。

包括是次兩名反對合併的被告在內之4名被告的案件，將於12月7日作提訊，屆時辯方將正式交代4人的答辯方向。而兩宗案件同定於明年11月14日開審，預計審訊35天。首案涉及11名被告，首被告林珍妮（53歲）為英基烏溪沙幼稚園前行政主任，她被控8項串謀使代理人接受利益、4項代理人接受利益及1項代理人索取利益，她表明承認當中9罪，其餘控罪將於法庭存檔。10名被控的家長依次為黃詠雯、劉映均（前稱「劉慧德」）、馬賢文、李洁冰、林泯希及其丈夫張珈銘、徐惠謙、江靜雯、蔡慧妍及其伴侶李俊朗（34至44歲），他們分別被控上述8項串謀罪名，江另被控1項煽惑代理人索取利益罪。

至於涉及4名被告的案件，4人分別是黃美雪、麥偉琪、朱霜叶及蕭裕邦（33至45歲），各被控一項串謀使代理人收受利益罪名，指4人於2018年9月4日至2021年3月1日，與林珍妮串謀，使作為代理人的林，在無合法權限或合理辯解下接受共34萬港元，致使英基向4名學童提供英基國際幼稚園（烏溪沙）的幼兒班學位。其中黃及朱反對將兩案合併。

案件編號：DCCC 603/2023