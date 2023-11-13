認虐26貓致其中2隻亡　男教師被判240小時社服令

男教師疑在將軍澳住所內飼養30隻貓，卻沒有提供基本護理及衞生環境，導致其中兩隻貓死亡，當中24隻貓亦身體狀況欠佳。涉案男教師早前承認1項殘酷對待動物罪，今（13日）於觀塘裁判法院被署理主任裁判官鄧少雄判處240小時社會服務令。鄧官指被告雖非使用暴力行為虐蓄，但基於工作壓力疏忽照顧，仍有相當數量貓隻受虐，最終判處社服令。

報稱教師的被告林偉傑(45歲)，被控1項殘酷對待動物罪。控罪指被告於2023年2月在將軍澳富麗花園1座某單位殘酷地惡待或導致，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致30隻貓受到不必要的痛苦。即未能提供應有的照顧，包括未能提供可接受的環境衛生標準和適當的營養，未能提供基本標準的護理以及未提供獸醫護理，導致24隻貓身體狀況不佳及2隻貓死亡。辯方求情指，被告為愛貓之人，但自2018年起抑鬱症開始嚴重，不知如何控制壓力，致照顧貓隻能力下降。辯方又指報告顯示被告沒有傷害貓隻的心且無暴力傾向，只是高估自己能力，現已感後悔且表明不會再飼養寵物。

案情指被告於2018年購買了共595平方呎的涉案單位。保安員於去年巡樓時發現單位有異味遂報案求助，消防員到場破門入屋，發現單位內到處均是大二小便，且沒有人居住。因單位狀況淩亂，當日只能找到20隻貓，其中兩隻死亡，18隻身體狀況不佳。消防員其後在2022年12月至2023年3月期間，使用陷阱及捕獲器等進行多次搜捕行動，終找到餘下10隻貓。

案件編號：KTCC 1326/2023