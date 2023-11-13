SmartPLAY無法訂場　葛珮帆批政府多甩漏

斥資5億港元開發，康樂及文化事務署全新訂場系統SmartPLAY，首日即「跪低」，連日來仍有錯漏。有議員SmartPLAY無法訂場，不少市民反映香港如果發展智慧城市，不論是「網絡保安同埋用家體驗上面都好多甩漏」，又有議員憂慮日後數字辦公室，會否單提供意見後便完成工作，會演變成「射波遊戲」。

創新科技及工業局局長孫東出席立法會資訊科技及廣播事務委員會時表示，大型電子平台推出時有問題屬正常，只是「報和不報」的問題，內地的處理亦一樣，但重申局方責無旁貸，形容沒有最好，只有更好，希望能滿足市民期望，又透露政府資訊科技總監辦公室今個星期會推出新措施，確保電子服務暢順推出，期間會與各部門密切協作，在挫折中前進，不斷進步，希望愈來愈好。

議員葛珮帆指近日發生多個政府機構被入侵，易通行數據滯後，康文署SmartPLAY無法訂場，不少市民向她反映香港可以如果發展智慧城市，不論是「網絡保安同埋用家體驗上面都好多甩漏」，又指不少中小企不懂利用電商市場，要求政府多做工作。她又提及政府有文藝發展創意產業藍圖，關注文體旅局可以如何推動，而文藝創意產業如何與旅遊業結合，指郵輪碼頭令旅客體驗「唔好」，有很多的投訴，要求政府將文藝發展創意產業藍圖加入旅遊範疇。

孫東指發展智慧城市是政府目標，惟發展過程中定會有各式各樣的困難，但強調大方向不變。至於網絡保安問題上，政府會盡力完善制度漏洞和提升部門的保安意識，而重要是要加強網絡人才培養，雖然香港網絡人才近年有進步，但與未來發展需求仍有距離，因此未來大學研究基金會將網絡安全列為重點課題，並要引入「外援」，目前正與內地網絡專家公司商討期望可以引入香港，又透露將在一至兩個月內舉辦大型網絡保安活動提升大眾的網絡安全意識。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄則指政府着力推動文化體育項目有考慮旅遊元素，而在推動旅遊上會推動文化發展。

另一議員陳學鋒同樣關心康體通的問題，指數字政策辦公室未來會有何擔當和角色，會否單提供意見後便完成工作，憂慮會變成「射波遊戲」，又指政府投放大量創科資源，以及鄉郊擴建工作上，但鄉郊居民上網仍然十分昂貴「3mb上網要298蚊」，問到政府有否評估投放資源後有否評估可以有何收穫。

孫東回應強調政府上下一心，要合作「任何部門出現問題，都是特區政府的問題」，數字政策辦公室與各個局為「利益共同體」，政府效率亦會愈來愈好，而香港投入創科的錢「不是太多，而是太少」，「搞創科如果今年投錢，明年就要見效益，對不起，不能搞」，又認為香港多年就因為「賺快錢容易」，相信5年至10年後會有成效。