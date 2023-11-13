友人贈送印度蜂蜜　六旬婦食後心率跌　診斷為狂蜜病中毒

近日天氣開始轉冷，飲返杯冬蜜水暖心又暖胃，不過都要小心來歷不明的蜂蜜！一名65歲女子昨日(12日)進食蜂蜜後嘔吐及神志不清等，被送往伊利沙伯醫院治療。衞生署衞生防護中心今日(13日)表示，病人現時情況穩定，仍然留院，臨床診斷為狂蜜病中毒個案。初步調查顯示，病人進食友人由印度帶到香港的自製蜂蜜，個案可能由梫木毒素引致。

個案顯示，女病人昨日進食蜂蜜約1小時後，出現嘔吐、神志不清、低血壓及心律下跌病徵，同日被送到伊利沙伯醫院急症室，並入院接受治療。防護中心正繼續調查個案，並呼籲呼籲市民向可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜；棄掉帶有苦味或澀味的蜂蜜，因為進食含梫木毒素的蜂蜜可能令喉嚨有燒灼感；以及特別注意在印度、尼泊爾及土耳其黑海地區出產的蜂蜜，因為這些地區的蜂蜜曾引致與梫木毒素相關的中毒個案。

狂蜜病中毒是由進食含梫木毒素的蜂蜜引起。梫木毒素是一種由杜鵑花科植物(包括杜鵑花)產生的神經毒素，可影響神經和肌肉。相關中毒徵狀包括進食後短時間內出現惡心、嘔吐、肚瀉、頭暈、乏力、大量出汗、唾液過多和感覺異常。嚴重個案可能會出現低血壓、心律下跌或休克。