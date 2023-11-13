越野車賽甩轆　議員：唔係一句籌備時間不足就可解釋

疫情後，港府希望可舉辦更多大型國際賽事，惟日前舉辦的FIA世界場地越野車錦標賽香港站意外頻生，有議員指政府大手筆贊助，「唔係一句籌備時間不足就可以（解釋）」，而國際歌星Taylor Swift沒有選擇在香港舉辦演唱會，改為在新加坡舉行，有議員指原因在於香港場地不足且檔期不夠長。不過，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示賽事是第一次在香港舉行，稱「已經盡咗力」。

議員陸頌雄指FIA越野車錦標賽出現臨時延遲、縮短跑道、籌備時間不夠等問題，但活動獲政府贊助約1,700萬港元，出現「甩轆」難以用一句籌備時間不足就可以解釋，詢問政府在當中的監管角色，又指澳門在同時間舉行澳門大賽車70屆，認為兩地同時間出現同類型賽事「匪夷所思」，質問為何沒有協調。楊潤雄指辦賽單位是第一次在香港舉辦賽事，遇到的問題不是原先掌握得到，且效果、氣氛及國際報道上的反應都非常好， 認為「今次已經盡咗力」。

外界有傳Taylor Swift捨棄香港改在新加坡舉行演唱會，議員陳仲尼指原因在於香港場地不足且檔期不夠長，詢問當局日後啟德體育園落成，會否仍然以體育優先，楊潤雄指現時設計上會要求體育園的體育活動佔某個百分比，其餘時間的用途均可靈活安排。

議員林筱魯稱近日有人指警惕利用文化藝術軟對抗，接觸到業界人士表示對香港創作氛圍「有憂慮」，詢問當局如何釋疑？楊強調「港區國安法」不會影響文藝創作、文化活動，而這些擔心是「不需要嘅擔心」，因過往舉辦、資助的活動，已經充分將要求講清楚，又指創作空間有好多「可以做到嘅嘢」，國安法實施以來，文化藝術發展一路蓬勃，指只要有愛護國家的心，發展有好大空間，而部分人有人可能「有心講」、想嚇走人、製造恐慌。