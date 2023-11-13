維園濕貨檔最高競投價8.4萬　花商嘆市道一般「打到和算贏」

2024年農曆年宵市場將會在明年2月4日至10日舉辦，維園年宵市場共387個攤位今日起(13日)一連三日進行公開競投。早上最高成交價的濕貨檔位，是位於維園中央的268號，經20口價後，最後以6.1萬港元成交。首日競投至晚上7時40分結束，其中濕貨攤位競投激烈，其中近高士威道出口的369號檔位，以8.4萬港元成交，成為全日最高成交金額；另分別有5個攤位以底價6,530港元投出。有花商表示，在年宵擺檔已有30多年經驗，每年都競投同一個檔位，形容「做開有感情」，認為自己是志在必得。

投得該檔位的房小姐表示，在年宵擺檔逾30年，每年都競投同一檔位，6.1萬成交價為歷年最高。除該檔位外，另以3.3萬港元投得相連濕貨攤位，她預料花8至10萬港元，從福建漳州購入5、600盆水仙花在檔口售賣。她續說，過往亦只需5至6萬港元便能投到攤位，今年原預料花約7萬港元競投兩個攤位，現時卻較預算貴了2萬多港元，但為了方便熟客也「無辦法」。她認為，今年年宵應該會多人，對生意有信心，期望生意額可較往年多兩成，亦不擔心港人北上消費而影響生意。

至於有「蘭花大王」之稱的楊小龍今年繼續有到場競投，並於早上成功投得3個攤位。他說，今年目標是競投10個攤位，每攤位預算2.6萬港元，「高過都唔會買」，又指「今年人工高咗、競投價又抬高曬」，要控制成本，故競投攤位數量會較以往減少。他預料，恢復乾貨後有助加旺年宵人流，幫助生意額。

花商李生以成交價8.3萬港元投得288號檔位，他說去年大約花6萬港元便成功投得連位，今年則貴了約5萬元，最終需共花11.8萬港元才成功，但仍認為是預算之內。被問到為何堅持以高價投位，他坦言無辦法，「投得果過(287檔位)，冇理由放棄呢個架(288檔位)，得一個位咁細，都做唔到啲咩」。他透露，檔位主要賣蘭花，但認為目前市道一般，未如理想，期望可回本，笑言「打到和算贏」。