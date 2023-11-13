維園年宵快餐檔價暴跌　業界望減價助旺丁旺才

今年維多利亞公園年宵最貴的快餐攤位成交價僅22萬港元，較2019年的成交價暴跌逾一半，餐飲業人士認為情況反映於港府力谷「夜經濟」下，受到港人北上內地消遣等外遊因素下，市道仍偏淡，業界出價審慎，期望平價攤位有助降低食物售價，吸引留港市民於場內大快朵頤，亦令來港過節的遊客多趁墟。不過，經濟學者指年宵市場銷售的貨品較單一，即使降價亦未必旺丁旺才，尤其市民於較差的經濟環境下手緊。

維園年宵市場最鄰近銅鑼灣港鐵站的快餐攤位成交價僅22萬港元，雖較疫情前最後一次的2020年成交價高10%，惟較2019年的52萬港元少30萬港元。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日(13日)向東網表示，縱使港府近用推出眾多夜間活動，但成效未達業界預期，市面未變得「火爆、熱鬧」，而且消費力偏弱，傾向選購平價物品。

黃家和續指，部分港人料於農曆新年長假期前後外遊、北上消費，或疫後首度回鄉過節，進一步削弱本港整體消費力。因些業界均對農曆新年的生意持觀望態度，年宵市場的出價因而較審慎，期望攤位價格降低有助減低營運成本，令食物售價較平，吸引市民於年宵消費及飲食，亦帶動更多內地遊客趁墟消費。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波對攤位成交價暴跌不感出奇，指2019年的年宵並未發生社會運動或疫情，當時經濟遠較現時佳，而且年宵所售的小食並非必需品。即使小食售價變得更平，亦不一定令人肯多花錢。李續指，年宵市場內的商品走向單一，「買花外面花店都有」，已經10年沒有逛年宵，即使入場只會感受氣氛。