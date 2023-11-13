得獎舞蹈詩劇《只此青綠》明年1月在港展卷《千里江山圖》

康樂及文化事務署明年1月呈獻由中國東方演藝集團創演的得獎舞蹈詩劇《只此青綠》──舞繪《千里江山圖》，由國家級藝術院團以當代舞台藝術重現千年宋風雅韻，弘揚中國優秀傳統文化。門票明日（14日）起公開發售。

《只此青綠》由故宮博物院、中國東方演藝集團和人民網股份有限公司製作，周莉亞和韓真擔任總編導，其創作靈感來自故宮博物院藏品、北宋天才少年畫家王希孟傳世的唯一作品《千里江山圖》。此舞劇採用時空交錯式的敘事結構，講述一位現代故宮研究員穿越時空，來到千年前王希孟即將完稿之時，引領觀眾以展卷人的視角，伴隨王希孟繪製《千里江山圖》，體會國寶文物與現代人之間的情感連接。畫作中的「綠水青山」歷經千年而不褪色，亦歸功所用的顏料、絹布、筆墨等，舞劇中通過「展卷、問篆、唱絲、尋石、習筆、淬墨、入畫」等篇章，將畫作背後匠人們的非遺傳統工藝和貢獻以舞台藝術呈現。

此舞劇以「青綠」的意象進行創作，舞者以高超難度的動作、搖曳的身姿化身為山水連綿之態，以肢體的詩性，配合原創音樂、服裝、燈光和投影設計，體現宋代簡約、雅致的美學特點。舞台設計則以多層地面轉台和空中軌道等精妙裝置，實現時空有序交錯的場面調度。《只此青綠》自2021年於北京國家大劇院首演以來，於全國46個城市完成近360場演出，並榮獲第17屆文華大獎。當中的選段曾於去年慶祝香港回歸祖國25周年文藝晚會中以視頻形式參演，廣受好評。