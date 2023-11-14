截至上月底　228宗疑起底個案　40人被捕　11人定罪

侵犯個人資料私隱的「起底」行為猖獗。截至今年10月31日，個人資料私隱專員公署已就 228宗懷疑「起底」個案展開刑事調查，並就其中39宗個案進行拘捕，共有40人被捕，當中有13名人士被落案起訴「起底」罪行，其中11人已被定罪，最長監禁刑期為8個月。

《私隱條例》自2021年10月修訂，將「起底」刑事化，賦權私隱專員刑事檢控權力。政府提交立法會的文件指山，除提出有關數字外，又指資訊及網絡科技的發展亦為個人資料私隱的保障帶來不少新挑戰。政府現正與私隱署研究進一步修訂《私隱條例》，以加強個人資料的保障及應對網絡科技等的挑戰。

當局指目前修訂的方向包括設立強制性資料外洩通報機制、要求資料使用者制訂資料保留時限政策、賦權私隱專員作出行政罰款、直接規管資料處理者，以及釐清個人資料的定義等。在參考其他司法管轄區的相關私隱法例和香港的實際情況後，當局會聯同私隱署制訂具體修例建議並徵詢委員會的意見。

根據私隱署早前向立法會提交2022/23年度年報，年內共接獲3644宗投訴，較上一年度增加8%。私隱署指「起底」仍是侵犯個人資料私隱的主要範疇，相關投訴個案有676宗，主動網上巡查個案則有841宗，共佔總數42%，按年多166宗；私隱署就「起底」個案展開83項刑事調查，採取19次拘捕行動，共拘捕19人。