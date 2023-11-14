西九蝕逾7億急撲水　陳智思冀藉靈活用地增短期收入

長期蝕錢的西九文化區上個財政年度錄得赤字7.18億港元，並預計2025年初現金流會耗盡。西九文化管理局董事局副主席陳智思今日(14日)接受電台訪問時表示，西九早前已將改善財政方案，提交予政府檢視。惟他未有正面回應，是否要求放寬西九出售物業，但他希望政府在土地用途上給予靈活性，包括商業、住宅用途方面，令西九有短期收入解決問題。

陳智思承認，商業辦公室市場面臨挑戰，住宅價格亦較低，現時進行任何與房地產有關活動，亦可能不是最好的時機。他提到，西九文化區85萬平方米樓面面積，有40%發展住宅、辦公室等，有關的商業活動長遠有足夠資金支持文化設施，但現時收入與支出有時間差距。

另外，陳智思表示，西九文化區的設施及表演藝術等，必需多元化、不斷有新項目以吸引人參觀，未來有數個大型展出，包括與知名建築師的相關展覽。現時M+博物館及香港故宮文化博物館的訪客中，逾60%是非本地人士，尤以內地及東南亞旅客較多，可能與運載力未回復、長途機票較貴有關，盼未來能見到更多歐美長途旅客。