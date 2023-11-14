企業網絡保安準備指數較去年跌6.3點　創歷來最大跌幅

個人資料私隱專員公署聯同生產力促進局今日（14日）公布一項調查顯示，今年「香港企業網絡保安準備指數」錄47點，較去年下跌6.3點，為自指數成立已來的最大跌幅；中小企及大型企業的指數均見下跌，分別下跌7.1及4.1點。生產力局建議，企業盡快加強員工培訓，以提高網絡安全意識。

私隱專員公署及生產力局今年9月透過電話訪問378間企業，發現「香港企業網絡保安準備指數」若以最高100點計算，今年只錄得47點。而指數則由「保安政策風險評估」、「技術控制」、「流程控制」和「建立員工意識」4個範疇組成，結果亦顯示「技術控制」因較少企業進行系統保安修補管理，或採取網絡威脅防禦措施，而急挫11.2點。

調查又發現，73%受訪企業在過去12個月內曾遇到至少一類網絡安全攻擊，較去年再升8個百分點至歷年新高，以釣魚攻擊為最常見的網站安全攻擊類型，尤其是網絡釣魚簡訊及社交媒體釣魚較去年常見；至於使用人工智能或生成式AI及使用二維碼的釣魚攻擊則成為新興現象，分別錄9%和8%。

另外，調查發現逾半中小企未有考慮實施或採取不同保護私隱及資料保安措施。個人資料私隱專員鍾麗玲認為，保護個人資料私隱與維護網絡安全不可或缺，建議不論大小企業均應實施私隱管理系統，以及制訂個人資料外洩應變計劃和通報機制，加強員工培訓及網絡安全意識，以加強數據治理及數據安全。

生產力局數碼轉型部總經理陳仲文亦認為，很多網絡攻擊之所以成功，都是基於人員疏忽所致，其中「建立員工意識」分行指數，今年繼續於25點低位停留，反映人員的網絡安全意識有急切改善的需要，故強烈建議企業盡快加強員工的網絡安全意識，包括定期為員工提供培訓，甚或定期進行網絡安全演習。