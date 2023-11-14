虐兒個案增　議員斥轉介住宿服務不足　小朋友被當波踢

近年被揭發的虐兒個案趨增，令社會關注兒童住宿照顧及相關服務的規管和監察問題。立法會監管保護兒童機構的政策事宜小組委員會今（14日）開會討論相關事宜，有議員指有小朋友被「當波推來推去」，亦有議員擔心成效會「3分鐘熱度」，指突擊巡查小組已經有一段時間沒有突擊，相關指引要檢視和實現，不然「擺擺下變咗櫃桶底文件」。同時，政府及議員指預計強制舉報虐兒機制完成立法後，對兒童住宿照顧服務和資源的需求會增加，當局指下個年度將增撥2,410萬港元，也會增加兒童住宿服務名額。

議員林素蔚指近3年的虐兒個案上升53%，詢問當局緊急兒童住宿服務名額能否滿足需求，並指由於家舍、學校等機構都有不同社工，小朋友容易被當波「推來推去」；議員管浩鳴也指政府應參考安老和康復宿舍，統一評估和轉介系統，不然會「踢來踢去」，更有個案「10幾年被踢8次」。

勞工及福利局副局長何啟明指措施和機構將以兒童福祉為依歸，10月起向留宿幼兒中心和住宿特殊幼兒中心發放額外資源，以強化人手配置及引入專業支援，社會福利署副署長黃國進指虐兒個案上升方面，和社會上對於虐兒警覺性有關，針對評估情況，他表示長者可進行統一評估因可客觀評價其照顧等級和需要，但兒童可能受本身行為、情緒等因素影響，需要「機動性」作評估。

社署於去年4月成立「兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會」，委員會作第一分檢討小組報告後，議員陳家珮稱看到成效，但擔心「3分鐘熱度」，又指突擊巡查小組已經有一段時間沒有突擊，黃回應指現時每年起碼有6次突擊巡查正進行中。

政府稱每個個案會在3個月內做檢討小組討論，陳指日後強制舉報虐兒條例生效後預料有大量個案增加，詢問當局如何增撥資源做好，何啟明回應指強制舉報生效前，下個年度將增撥2410萬開設41個常額職位，增加政府執法和支援能力，並承諾會維持這個檢討密度。

針對住宿服務需求，何指將透過發展項目、重建和重置計劃等途徑，增加或調整各類兒童住宿照顧服務的服務名額，以應對服務需求，包括將會在東區增設3所兒童之家、在屯門區增設1所留宿幼兒中心，以及透過私人土地作福利用途特別計劃增加現行1所留宿幼兒中心及兒童收容中心的名額等。