港去年661宗死亡個案患糖尿病 每10萬人便有9人病歿

都市人飲食生活習慣容易引致三高，即糖尿病、高血壓、高血脂，世衞目前已確認糖尿病為需要採取緊急全球行動的重點非傳染病之一，估計全球10%成人患有糖尿病，當中約半患者未被診斷出患病。適逢今日(14日)是「世界糖尿病日」，衞生署呼籲市民透過保持健康生活模式，以有效減低患上糖尿病的機會。

衞生署引用本港2020至22年度人口健康調查數據指，15至84歲非住院的人口中，8.5%患有糖尿病或血糖升高，當中5.4%人自述經醫生診斷患有糖尿病，其餘3.1%人士自述沒有糖尿病史，但經調查的化驗檢測發現空腹血糖或糖化血紅素值升高。至於去年本港661宗登記死亡個案與糖尿病有關，按每10萬名人口計的粗死亡率為9。

署方表示，糖尿病是一種常見的慢性疾病，指血糖濃度高於正常水平。糖尿病主要分為一型、二型和妊娠期糖尿病，其中以二型糖尿病最為常見，佔整體個案約9成。二型糖尿病與肥胖、缺乏體能活動、吸煙、糖尿病家族史及年齡增長有很大關連，市屁應實踐健康生活模式，預防二型糖尿病或延遲發病。

至於另一項減低二型糖尿病併發症風險是檢測高血糖，以便及早發現並提供介入措施。市民應從45歲開始接受二型糖尿病篩查，並因應是否具有糖尿病風險因素及以往的篩查結果，每1至3年進行接受一次篩查。