競委會入稟控美聯及香港置業　涉與其他公司合謀定價

香港競爭事務委員會入稟控告美聯物業、其管理層及香港置業，涉嫌連同旗下的地產代理公司，合謀訂定佣金比率。競委會要求競爭事務審裁處裁定眾被告公司違反《競爭條例》，並頒令眾被告須繳交罰款，涉案高層須取消董事資格。競委會今日(14日)稍後將開記者會，預料會交代事件。

原告是競爭事務委員會，8名被告依次為美聯物業代理有限公司、香港置業（地產代理）有限公司、美聯集團有限公司、美聯集團董事總經理兼執行董事黃靜怡、美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明、美聯物業住宅部港島區董事李頌賢、美聯物業住宅部營運總監張子存及美聯旗下香港置業行政總裁馬泰陽。 根據入稟狀，去年10月至12月期間，美聯與其競爭對手中原集團的高層召開多次會議後達成協議，連同香港置業及利嘉閣，採取同一政策，指示其代理從 2023年1月1日起，除有董事特別許可外，必須在一手物業交易收取最少2%的實收佣金。

上述4間公司在去年底就有關規定出內部通知，入稟狀指美聯直接參與事件，5名管理層亦涉事。原告指指中原集團及美聯集團協議制定最低佣金率，交流與一手物業交易有關的競爭性敏感資訊，屬於從事經協調做法。入稟狀指美聯是涉案協議的直接參與者，故要求競爭事務審裁處裁定3名被告公司違反《競爭條例》「第一行為守則」，5名高層則直接或間接牽涉入違反「第一行為守則」。 原告亦要求審裁處下令該3間公司需罰款及採取若干合規措施，並下令該5名美聯高層須支付罰款及取消董事資格。

案件編號：CTEA 3/2023