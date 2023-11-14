元朗暴動案　指揮官稱望地下防跌倒　無留意白衣人持條狀物

前民主黨議員林卓廷等7人同被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動，案件今日(14日)於區院續審，當日事發後曾到元朗站現場作協助的元朗警區助理指揮官作供。他指當晚約11時收到指示稱元朗站有事發生，要到現場「幫手」，但他忘了具體指示。片段所見，他到場時有白衣人拿着條狀物在他旁邊走過，但他稱當時要望着地下以防跌倒故沒有留意對方。

7名被告包括林卓廷(44歲)、庾家豪(36歲)、陳永晞(38歲)、葉鑫昇(32歲)、鄺浩林(27歲)、尹仲明(49歲)及楊朗(29歲)，他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂參與暴動。當時為元朗區助理指揮官(行動)的李伯豪總督察供稱，他當時負責帶領其中1隊約7人組成的應變部隊，聽從該區行動指揮中心指示行動。當晚11時收到中心指示到元朗西鐵站大堂「幫手」，但忘記了具體的指示，他約在晚上11時15分到達，並逗留了約半小時。他與另外3隊應變部隊及刑事情報科同事到場，一到站已見到數名穿深色衫人士坐在一旁狀甚驚慌及哭泣，但不清楚有否受傷。李稱當時亦有見到數名穿淺色衣衫人士跑過，他指當時現場混亂，但「我唔肯定係咪(有)打交」。

李稱他逗留了約30分鐘，見不到有打鬥便離開。他稱期間有協助送傷者上救護車，其後亦有市民指罵他們，但他忘記指罵內容，亦無印象有人指罵他們為何警察遲遲沒有到場。李稱他沒有用記事冊記下當時的事，只曾向指揮中心口頭匯報。辯方播放片段指，李到達時身旁有白衣人拿着像藤條的條狀物迎面往天橋跑走，李則稱當時沒有留意亦沒有向他們作調查，因他是跑到站內，當時怕跌倒故一直望着地下。他稱當日亦不清楚有很多市民報案指元朗站有人聚集。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022