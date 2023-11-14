中學男教師被控非禮4名女學生裁定脫罪　官指教學手法屬過於親暱

一名在何文田區中學教數學的男教師，涉嫌在校園內多次向4名女學生施以「鹹豬手」，以手篤向女生的腰間及胸部等位置。該男教師早前否認13項非禮罪，於區院經審訊後，今（14日）被法官練錦鴻裁定面對的所有控罪均罪名不成立。法官指一眾事主的證供之相同之處為均極之含糊，指控如出一轍，所指的案發地點亦有他人在場卻沒有其他稱見到事發經過。法官認為事主所說的只是真正發生的事之部分，被告的教學手法亦屬過於親暱。

獲法庭頒令匿名的32歲被告Y.Y.W.報稱任職教師。被告共否認13項非禮罪，案發時間為2021年11月至2022年9月，均在何文田區某中學發生，涉及4名女事主Ｘ、Ｙ、Ｚ和Ｊ（當時15至17歲）。被告於案發時是她們班主任兼數學老師。其中Ｘ涉及兩項控罪、Ｙ涉及3項控罪、Ｚ涉及5項控罪，Ｊ則涉及3項控罪，控罪大多發生在補課和小息期間。

法官裁決指，被告為人師表，對事主的行為卻有失莊重，且不知避嫌，其教學方法為他人所不取，但難以令他人認為有猥褻意圖或是與性相關。法官指唯一可接納是被告的教學方式與態度確令學生不舒服，並明白被告是為與學生打成一片，卻過度親暱，且行為輕佻，可能令事主不快，但並非非禮。另外，有關補課時事主坐着，被告站着伸手至她們腋下近胸部位置，認為在物理上有困難。法官最終認為控方未能達致毫無合理疑點證明被告曾干犯控罪，故所有控罪均罪名不成立；據控方案情指，被告於案發期間，於補課及小息時分別向4名事主以手指篤胸及摸腰等。該些事主在一起商討後，把事件告之校方，並於去年11月28日報案處理。被告於3日後被捕，警誡下被告保持緘默。

案件編號：DCCC 378/2023