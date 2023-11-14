投得年宵攤位但遭食環DQ　民主黨表示失望

明年龍年維園年宵市場共387個攤位昨日起(13日)一連三日進行公開競投。有民主黨職員今日(14日)以個人名義成功競投維園年宵攤檔，但其後遭食環署引用有關條款，在未有提供原因下取消資格。該黨對事件表示失望，但不揣測政府是否掌握「黑名單」。

民主黨主席羅健熙向傳媒表示，該黨過去多年均有在維園年宵擺檔，今次亦派職員參與競投，成功投得一號檔，不過該黨職員在登記個人資料後，食環署引用今次年宵的「參與競投的條件和規則」第10H條，即「政府保留絕對權利拒絕與任何投得攤位的人士簽訂特許協議，毋須交代因由」的情況下，未有提供原因下取消競投資格。

羅健熙明言對食環署的做法感到失望，稱該黨旨在透過年宵與市民接觸，而且該黨職員一直以個人名義競投，至登記時仍未表明是代表民主黨即遭「DQ」。他對此感到詫異，不揣測政府是否掌握「黑名單」。

至於下一步安排，羅健熙稱中委會將再商討，但未必考慮其他年宵地點，認為即使借用其他人投得的攤檔，屆時民主黨「掛個招牌出來」亦會面對同類情況。