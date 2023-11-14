年宵攤位次日競投　乾貨檔最高價4.9萬　檔主冀賀年賺多啲

農曆新年年宵市場攤位競投今日(14日)踏入第二天，競投包括自2019年後首次復常的乾貨攤位。其中，163號主題攤位以4.9萬港元成交，成為主題攤位最高價；有投得主題攤位的檔主坦言今年競爭者較少，但不抱期望賺大錢；亦有學生以1.2萬港元投得攤位，認為價位比新冠疫情前便宜，有信心可以回本；而出售本地自製手工糖的攤位就指，今年成交價較往低，希望可以賀年圖案手工糖突圍而出「賺多啲」。

今年是自2019年後，首次同時在年宵市場設快餐、濕貨及乾貨攤位。其中8個主題攤位底價為24,990港元，最終163號主題攤位以4.5萬港元成交，冠絕所有乾貨主題攤位。以4.4萬港元投得83號主題攤位、年屆60歲的陳女士坦言今次投得價格較低，「因為停咗幾年，可能做開嗰啲無人投，所以價錢低啲冇人爭」，她又稱「唔好諗賺幾多」，若賺到3成利潤已非常理想，計劃會出售賀年揮春、風水飾品等。

就讀大學護理系3年級的張同學，成功以1.2萬港元投得乾貨8號攤位，他表示是首次參加年宵，成交價格在一眾乾貨單位來說算平均價位，但「8號好意頭，我覺得可以接受」。他又透露是與幾個大學同學及朋友夾錢，計劃會出售自製桌遊、新年揮春等，直言「始終有幾年已經無乾貨攤位，如果呢幾年唔玩可能無時間」。他又指對生意有信心，因事隔數年再有乾貨，即便北上消費人潮多了，但認為「行年宵維園係香港人傳統，唔會話返大陸就唔行，可能都會八卦睇吓」。

此外，以1萬港元投得4號乾貨攤位的李小姐指，自己曾參與數屆年宵，而對比往年，今年的攤位價格較便宜，位置亦頗滿意。她計劃出售本地自家製的手工糖，為慶祝新年亦會特地加入龍形公仔、「發」和「福」字等作為手工糖圖案。對於生意額方面，她直言並不擔心，因以往幾年年宵都沒有乾貨，相信今年復辦乾貨人流會不錯，笑言「希望盡力賺多啲！」