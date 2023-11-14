網上直播帶貨賣冒牌衣服及飾物　43歲女子違商品例被捕

海關早前接獲舉報，指有人懷疑在網上售賣懷疑冒牌物品，經了解後，發現有賣家在社交平台開設帳戶，透過網上直播售賣冒牌貨。關員於是喬裝顧客進行試購，經深入調查及在商標持有人協助下，海關於昨日(13日)採取執法行動，拘捕一名42歲涉案女子，其後搜查她位於新蒲崗的工廈單位，檢獲約2400件懷疑冒牌物品，當中包括衣服及飾物，估計市值約62萬港元。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

調查人員表示，涉案賣家會在網上社交平台帳戶發放直播日期和時間，一星期大約有2至3日直播，時段大多為晚上8時至11時，維時約2至3小時，以促銷不同的產品。另外，海關發現賣家為了逃避追查，在完成每次直播後，均會從社交平台刪除直播紀錄。今次檢獲的冒牌物品涉及多個品牌，當中大多數為冬季衣物，售價80至300港元不等，大約為正貨價的一成。賣家在短時間內以平價促銷，吸引消費者購物，從而達到「貨如輪轉」的目的。

海關提醒消費者，應該光顧信譽良好的店舖或網店，如有懷疑，應該先向相關商標持有人或代理查詢。海關亦提醒，網上售賣物品的人士切勿出售冒牌物品，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，需要負上刑責。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。